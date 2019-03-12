Программа реновации здравоохранения Москвы будет синхронизирована с реновацией жилья

КАННЫ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Москвы в ближайшее время объявят о программе реновации здравоохранения по аналогии с программой реновации жилья. Обновление и строительство новых больниц и поликлиник будет синхронизировано с программой реновации жилых кварталов, сообщила журналистам во вторник заммэра Москвы Анастасия Ракова в рамках международной инвестиционной выставки MIPIM.

"В ближайшее время мы объявим о новом проекте - решение о нем уже принято - по сути дела о реновации здравоохранения. В ближайшее время утвердится программа, предусматривающая строительство чуть ли не 1 млн кв. м новых корпусов больниц", - сказала Ракова.

Она уточнила, что речь идет о новых корпусах скорой помощи, которые представляют собой самостоятельные больницы, двух новых корпусах инфекционных больниц, нового корпуса онкоцентра, а также предполагается строительство 40 поликлиник и капремонт более 130 действующих поликлиник.

"Мы совместно со Строительным комплексом, с Экономическим комплексом сбиваем программу реновации социальной сферы с программой реновации жилья, чтобы в целом сразу же получать сбалансированные районы, обеспеченные в полном объеме новой, качественной, современной инфраструктурой", - сказала Ракова.

Она уточнила, что программа реновации здравоохранения займет около пяти лет.