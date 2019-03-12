Житель Ростова отсудил у торгового центра 1 млн рублей за расплавившийся на солнце Lexus

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Ростовский областной суд определил взыскать с торгового комплекса "Горизонт" в Ростове-на-Дону материальный ущерб в сумме 1 млн рублей по иску ростовчанина. Его автомобиль частично расплавился на солнце, находясь на парковке комплекса, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе суда.

Согласно поданному иску, в мае 2018 года ростовчанин Тимур Кация оставил свой "Lexus" на официальной парковке центра. Затем по громкой связи его попросили подойти к автомобилю, который в этот момент "плавился на солнце, снаружи и внутри машина была расплавлена". В салоне иномарки восстановительный ремонт оценили в более чем 1 млн рублей, эту стоимость в качестве материального ущерба хотел взыскать ростовчанин. В декабре Октябрьский районный суд города отказал в удовлетворении иска, ростовчанин подал апелляцию.

"По делу вынесено новое решение: иск Кация удовлетворить частично, взыскать с ТК "Горизонт" в пользу истца материальный ущерб в размере 1 млн 93 тыс. рублей, судебные расходы по оплате специалиста и государственной пошлины", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, кроме этого Кация требовал возместить моральный вред в размере 50 тыс. рублей и оштрафовать торговый комплекс. В этой части иска суд отказал.