Медведев распорядился создать Центральный архив войск Росгвардии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать Центральный архив войск Росгвардии. Соответствующее распоряжение от 9 марта опубликовано на официальном портале правовой информации. Расходы на формирование архива будут осуществляться из бюджетных средств, предусмотренных на деятельность ведомства.

"Создать федеральное государственное казенное учреждение "Центральный архив войск национальной гвардии Российской Федерации". Определить, что основными целями деятельности учреждения являются комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, образующихся в процессе деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Росгвардии в связи с этим поручили осуществлять функции и полномочия учредителя архива. В течение трех месяцев ведомство должно зарегистрировать учреждение и утвердить его устав.