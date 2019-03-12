КС РФ не принял жалобу Безрукова по делу о неприкосновенности частной жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Конституционный суд РФ во вторник опубликовал определение об отказе принимать к рассмотрению жалобу актера Сергея Безрукова по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Из материалов суда следует, что жалоба не соответствует требованиям закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".

Безруков пытался оспорить конституционность пункта 1 статьи 1522 Гражданского кодекса РФ, согласно которому сбор, хранение, распространение и использование любой информации о частной жизни гражданина не являются нарушением правил, если эта информация использована в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной или была раскрыта самим гражданином либо по его воле.

"Отказать в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Безрукова Сергея Витальевича, поскольку они не отвечают требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой", - следует из материалов суда.

Похожую жалобу в КС подала и супруга Безрукова Анна Матисон. Определение об отказе было принято на аналогичных основаниях.

Летом 2016 года Савеловский районный суд Москвы рассматривал иск Безрукова о защите права на неприкосновенность частной жизни, права на охрану изображения гражданина и взыскании компенсации морального вреда, который был причинен ему вмешательством в его жизнь и распространением сведений о ней. В частности, речь идет о публикации в СМИ ряда его фотографий, снятых скрытой камерой без его согласия.

Исковые требования были предъявлены к АО "Ньюс Медиа", а суд удовлетворил их только частично - с ответчика взыскана компенсация морального вреда, а в удовлетворении остальной части было отказано. Это решение Безруков обжаловал, но апелляционные инстанции оставляли определение Савеловского суда без изменений.