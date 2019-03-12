Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут быть введены через полтора года

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Условия для снижения до 10 км/ч порога для штрафов за скорость могут сложиться в 2020-2021 годах. Такое мнение высказал журналистам начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

"Я думаю, что если мы в 2019 году примем конструктивное решение, то за период полутора лет это в принципе сделать можно", - отметил он.

Черников подчеркнул, что для принятия решения о снижении порога штрафов необходимо проинспектировать все дороги. В частности, на некоторых из них максимально разрешенную скорость можно увеличить. Глава ГИБДД заявил, что это инспектирование уже ведется. Кроме того, регионы должны подготовить проекты организации дорожного движения в городах и проекты организации перевозок общественным транспортом. "Я думаю, что в принципе это реально реализовать за 2019-2020 годы", - заключил он.

Черников также заявил, что поддерживает снижение с 20 км/ч до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.

"Конечно, поддерживаем, - подчеркнул он. - Это необходимо делать".

По словам Черникова, сейчас водители получают штрафы лишь тогда, когда превышают установленную скорость на 20 и более км/ч. Он подчеркнул, что превышение скорости на каждый 1 км/ч увеличивает риск смерти в результате столкновения с такой машиной на 3%. Таким образом, превышение скорости на 20 км/ч увеличивает риск смерти на 60%.

Ранее в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.