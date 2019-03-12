Более 6 тыс. жителей Пермского края получат увеличенные пособия по уходу за инвалидами

ПЕРМЬ, 12 марта. /ТАСС/. Более 6 тыс. жителей Пермского края, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, получат с 1 июля вдвое увеличенные пособия. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации губернатора региона.

"По данным краевого отделения пенсионного фонда России, позитивные изменения в Прикамье ощутят 6289 детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 июля 2019 года ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, c 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

По данным администрации губернатора, в Пермском крае сейчас ежемесячное пособие данной категории граждан составляет 6325 рублей - сумма отличается от общероссийской в связи с действующим районным коэффициентом. В пяти районах - Красновишерском, Чердынском, Гайнском, Косинском и Кочевском - из-за другого показателя районного коэффициента размер пособия составляет 6600 рублей.

"С 1 июля в большинстве районов Пермского края ежемесячная выплата вырастет до 11,5 тыс. рублей, а в пяти вышеперечисленных районах - до 12 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.