Российская команда победила на международном чемпионате по морской робототехнике

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Совместная команда Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения (ИПМТ ДВО) РАН победила на международном чемпионате Азии по подводной робототехнике. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ, разработанный россиянами беспилотник набрал наибольшее количество очков при выполнении поставленной организаторами задачи.

"Совместная команда ДВФУ и ИПМТ ДВО РАН одержала победу на открытом чемпионате Азии по подводной робототехнике - Singapore AUV Challenge-2019, который проходил в Сингапурском политехническом университете с 8 по 11 марта. За победу боролись 35 команд из Индии, Индонезии, Японии, Шри-Ланки, Гонконга и Макао, Таиланда, Тайваня, Малайзии, Кении, Турции и России", - уточнили в пресс-службе.

Для этих соревнований российской командой специально был собран аппарат, который называется Pandora. Робот умеет распознавать отдельные предметы, перевозить грузы, поднимать и сбрасывать их в определенном месте. Во время финала машина без связи с оператором самостоятельно выполнила все поставленные организаторами задания по написанной заранее программе. Она преодолела заданную дистанцию в бассейне, прошла в ворота и нашла ультразвуковой подводный маяк.

Как пояснили в пресс-службе, подобные аппараты, как правило, собираются специально для конкретных соревнований, исходя из озвученных организаторами задач. Это исключительно спортивные машины. Однако применяемые в них решения могут стать основой для новых разработок промышленных или даже военных подводных беспилотников.

В команду победителей вошли студенты и магистранты ДВФУ, а наставниками для них выступили ученые ДВО РАН. В финале российская команда обошла соперников из Богорского сельскохозяйственного университета Индонезии, Северо- западного политехнического университета Китая, Городского университета Гонконга и Школы технологии и управления имени Мукеша Пателя (Индия).

Подводная робототехника - одно из приоритетных направлений развития ДВФУ. С 2012 года команда вуза ежегодно становится призером в классе автономных роботов на всемирных турнирах RoboSub и азиатских чемпионатах Singapore AUV Challenge.