В ГИБДД заявили, что будут разумно подходить к новым требованиям безопасности к автобусам

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. ГИБДД России будет руководствоваться принципом разумности при реализации новых требований безопасности к автобусам, перевозящим людей. Об этом заявил журналистам начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, комментируя инициативу об оснащении таких автобусов подушками безопасности.

"Должна быть разумность, - сказал он в ответ на вопрос, насколько затратными станут требования для перевозчиков. - Эта работа должна быть системной, плодотворной, ее нельзя назвать принудительной и разовой акцией". Черников напомнил, что похожая работа проводилась для обеспечения безопасности перевозок в школьных автобусах.

"Такое огромное количество [школьных] автобусов [24 тыс.], а третий год подряд - ни одной смерти, - отметил он. - Надо в принципе таким же образом идти по перевозочной деятельности вообще в целом".