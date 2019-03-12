Минобрнауки не будет ограничивать возможность подачи заявлений в пять вузов одновременно

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минобрнауки России не планирует менять правила поступления абитуриентов и запрещать им подавать заявления в пять вузов одновременно. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее портал "Образование в Москве" сообщил, что Министерство просвещения РФ предложило поменять правила поступления абитуриентов и разрешить подачу заявлений только в один вуз. По информации портала, соответствующие поправки в порядок приема планируется внести до начала новой приемной кампании.

"Минобрнауки России не вносило и не планирует вносить изменения в порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в части ограничения количества заявлений, подаваемых абитуриентами в вузы, до одного", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В ноябре прошлого года министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что не поддерживает право российских абитуриентов подавать заявления в пять вузов одновременно. По мнению министра, необходимо прекратить "девальвацию высшего образования".