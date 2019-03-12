Патрушев потребовал активнее развивать систему фотофиксации нарушений ПДД

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил большой профилактический эффект систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Выступая на совещании в Ижевске, он потребовал более активнее развивать эту систему в стране.

"Использование комплексов видео- и фотофиксации нарушений правил дорожного движения имеет хороший профилактический эффект, поэтому надо активнее развивать практику применения этих комплексов", - подчеркнул Патрушев. По его словам, также важно завершить во всех регионах построение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Секретарь Совбеза РФ потребовал повысить оперативность реагирования на дорожные происшествия и экстренного оказания помощи пострадавшим. По его словам, для этого надо развивать санитарную авиацию, обеспечить стабильную мобильную связь на автодорогах. Также Патрушев отметил важность активизации профилактической работы.

"На федеральном уровне надо, не откладывая, приступить к созданию федерального центра по координации работы по профилактике нарушений норм и правил в области дорожного движения", - подчеркнул он.