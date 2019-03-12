Матвиенко: для обеспечения детей яслями потребуется внесение поправок в бюджет

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что средств, заложенных в федеральном бюджете на решение проблемы с яслями, недостаточно. Она отметила, что потребуется вносить поправки.

"В феврале правительство России утвердило правило распределения межбюджетных трансфертов и субсидий на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Но, к сожалению, деньги, заложенные в федеральном бюджете, не позволяют выполнить в полном объеме данную задачу. Средств необходимо, по подсчетам экспертов, в два с половиной раза больше. Думаю, здесь потребуется и наша поддержка при внесении поправок в бюджет", - сказала Матвиенко на встрече сенаторов с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в формате открытого диалога.

Спикер Совфеда отметила, что благодаря усилиям правительства России проблема нехватки мест в детских садах в основном решена, однако не до конца. "Что касается яслей, мы только практически начинаем эту программу", - указала Матвиенко.

Она призвала министерство просвещения не затягивать с выполнением поручения президента и активнее выступать с предложениями.

В Послании президента Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил, что около 90 тыс. мест должно появиться в российских яслях в 2019 году, всего за три года их число должно превысить 270 тысяч. По его словам, на эти цели из федерального и регионального бюджетов в течение трех лет будет направлено 147 млрд рублей.