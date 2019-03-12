Опрос: более половины населения Украины позитивно относятся к России

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Количество украинцев, которые хорошо или очень хорошо относятся к России, в феврале выросло сразу на 9% - до 57%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"На Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относились к России 57% украинцев, плохо или очень плохо - 27%, 17% не определились, к гражданам России положительно относилось 77% украинцев, к руководству России - 13%", - говорится в исследовании.

При этом сообщается, что россияне лучше относятся к украинцам, чем украинцы к россиянам (положительно относятся к украинцам 82% россиян, 7% россиян хорошо относятся к руководству Украины).

Социологи выяснили, что почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством. При этом по сравнению с февралем 2018 года количество желающих закрыть границы с Россией, уменьшилось с 44% до 39%, а количество тех, кто желает независимых отношений, но без границ и таможен, увеличилось с 44% до 48%.

В России по сравнению с мартом 2018 года тоже уменьшилось количество желающих закрыть границы с Украиной - с 39% до 25%.

Опрос КМИС проходил с 8 по 20 февраля. Методом личного интервью было опрошено 2042 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

На территории России опрос проводил "Левада-центр". С 15 по 20 февраля социологи опросили 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.