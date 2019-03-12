В Оренбургской области освободят детей войны от уплаты за вывоз ТКО

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Власти Оренбургской области полностью освободят от уплаты за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) детей войны. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Юрий Берг в кулуарах совещания глав субъектов Приволжского федерального округа.

"Депутаты законодательного собрания вышли с инициативой освободить - это будем рассматривать 20 марта - тех детей войны, которые не имеют льгот", - сказал он. Берг уточнил, что вид региональной поддержки может коснуться порядка 10 тысяч человек, проживающих в регионе.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Оренбургской области было принято решение полностью освободить от уплаты за вывоз ТКО все многодетные семьи, а детям войны обеспечить 50% компенсации за счёт средств регионального бюджета. Новая система по обращению с ТКО начала работать в России с 1 января 2019 года.