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СМИ: на Шри-Ланке запустят автобусы для женщин в рамках борьбы с домогательствами

Такие автобусы появятся в Коломбо в течение ближайших двух недель, а до конца года в других регионах страны

ТАСС, 12 марта. Министерство транспорта и гражданской авиации Шри-Ланки в рамках борьбы с сексуальными домогательствами в общественном транспорте заявило о запуске специальных автобусов, предназначенных только для женщин. Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа".

Правительство планирует ввести в эксплуатацию не менее 30 подобных транспортных средств. Автобусы появятся в Коломбо в течение ближайших двух недель. Власти Шри-Ланки намерены распространить подобную практику на другие регионы страны до конца 2019 года.

Ранее сотрудники министерства объявили о внедрении аналогичных мер на железнодорожном транспорте. Отдельные купе для женщин появились в общественных поездах, чтобы обеспечить их безопасность.

По данным исследования Фонда ООН в области народонаселения, за 2017 год не менее 90% женщин Шри-Ланки признали, что подвергались сексуальным домогательствам в общественном транспорте. 44% опрошенных сказали, что произошедшее оказало негативное влияние на их личную жизнь.

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