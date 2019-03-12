Матвиенко просит Васильеву обсудить с ФАС ужесточение требований при закупках еды в школы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила министра просвещения РФ Ольгу Васильеву обсудить с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) вопрос об ужесточении требований к поставщикам в рамках госзакупок питания для школ.

"Мы обсуждали с Артемьевым [Игорем, руководителем ФАС] этот вопрос, и он в конечном итоге согласился с нами. Может быть, министерство просвещения и ФАС вместе сядут и согласуют дополнительные требования к конкурсной документации, чтобы там был не просто адрес фирмы, которая в однокомнатной квартире зарегистрирована, чтобы это была фирма, имеющая соответствующие помещения и оборудование, которая имеет опыт приготовления пищи, имеет сотрудников", - сказала во вторник Матвиенко во время встречи членов Совета Федерации с Васильевой.

Она добавила, что реализовать данную инициативу можно в виде дополнительных условий, которые гарантируют качество поставщика детского питания, "сделать в виде общего письма, общей инструкции, разрешающей это делать директорам школ и регионам".

Ранее сенаторы разработали законопроект о детском питании, который должен установить правовые основы регулирования отношений в этой сфере с целью обеспечения детей полноценным и безопасным питанием как в семье, так и в образовательных, медицинских организациях, детских лагерях и санаториях. Документ предусматривает в том числе обязательную маркировку продуктов детского питания специальными средствами идентификации, которые будет устанавливать правительство РФ. При этом предполагается, что оборот продуктов детского питания без маркировки будет запрещен в России.