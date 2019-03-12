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Руководитель администрации главы Чувашии извинился за высказывание о зарплатах учителей

Как отметил глава республики Михаил Игнатьев, фраза была вырвана из контекста выступления Юрия Васильева

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев принес извинения после высказывания о зарплатах учителей на сессии Госсовета республики. Об этом во вторник сообщил журналистам в Ижевске в кулуарах совещания по вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Ранее сообщалось, что власти Чувашии опровергли сообщения СМИ о том, что руководитель администрации главы региона на сессии Госсовета Чувашии якобы "объяснил низкие зарплаты бюджетников их ленью и тем, что они мало работают".

По информации властей республики, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.

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"Любое должностное лицо, когда некорректное высказывание делает, всегда извиняется. Тут нет никаких проблем. Он извинился", - сказал Игнатьев.

Он добавил, что фраза была вырвана из контекста выступления, в связи с чем ее смысл был искажен. "Здесь я не вижу никаких проблем для политизации этой темы", - отметил глава республики.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЧувашия
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