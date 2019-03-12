Руководитель администрации главы Чувашии извинился за высказывание о зарплатах учителей

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев принес извинения после высказывания о зарплатах учителей на сессии Госсовета республики. Об этом во вторник сообщил журналистам в Ижевске в кулуарах совещания по вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Ранее сообщалось, что власти Чувашии опровергли сообщения СМИ о том, что руководитель администрации главы региона на сессии Госсовета Чувашии якобы "объяснил низкие зарплаты бюджетников их ленью и тем, что они мало работают".

По информации властей республики, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.