Отдыхающие в "Артеке" дети смогут выходить в море на копии ботика Петра I

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Воспитанники международного детского центра "Артек" смогут выйти в море на копии ботика Петра I. Корпус судна уже доставлен в лагерь, его будут достраивать участники профильных смен, сообщила пресс-служба "Артека".

Ботик Петра I "Святой Николай" известен как "дедушка русского флота". Именно на нем начал осваивать тонкости морского дела будущий российский император. Сам ботик сохранился до наших дней в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

"История родной страны не должна быть для подрастающего поколения чем-то далеким, давно прошедшим, абстрактным. Важно, чтобы можно было приобщиться к историческим артефактам, прочувствовать. [Артековцы получат] возможность выйти в море на [копии] ботика Петра I. Думаю, что для ребят это будет незабываемо", - цитирует пресс- служба слова и. о. директора центра Константина Федоренко.

Уточняется, что корпус судна был изготовлен на исторической верфи деревянного судостроения "Варяг" в Петрозаводске. "[Необходимо] устанавливать на судно планшири, банки, кницы, бушприт, ... монтировать стоячий и бегущий такелаж, паруса и многое другое. Судно будет покрашено и покрыто лаком", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, спуск судна на воду запланирован на 20-е числа мая. Оно будет использоваться для обучения слушателей образовательной программы "Школа юных корабелов", которую центр проводит вместе с партнером - "Молодежной морской лигой".