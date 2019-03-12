Британские власти начали проверки в Би-би-си из-за нарушений условий оплаты труда женщин

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Британская комиссия по вопросам равенства и прав человека начала расследование в отношении вещательной корпорации Би-би-си в связи с возможными нарушениями условий оплаты труда женщин. Об этом во вторник сообщает газета The Daily Telegraph.

Таким образом комиссия отреагировала на жалобы сотрудниц, которые полагают, что они получают значительно меньше по сравнению с мужчинами на аналогичных должностях. "Комиссия полагает, что размер заработной платы ряда женщин в корпорации ниже, чем у мужчин, выполняющих те же обязанности. В связи с этим она начала расследование, касающееся политики Би-би-си в сфере оплаты труда", - отметил представитель комиссии.

В случае, если будет установлено, что Би-би-си нарушила законодательство в этой области, "дело может быть передано в суд", указывает издание. Ранее генеральный директор корпорации Тони Холл категорически отверг обвинения в дискриминации женщин.

Проблема гендерной дискриминации при оплате труда уже давно обсуждается общественностью Соединенного Королевства. В июле 2017 года Би-би-си впервые выложила в открытый доступ данные о доходах наиболее высокооплачиваемых сотрудников. Оказалось, что две трети из них - мужчины. Подобное положение дел вызвало бурную негативную реакцию в соцсетях, и руководство корпорации обвинили в дискриминации.

Согласно данным официальной статистики, в среднем труд мужчины британские работодатели оценивают выше, чем женщины. Тем не менее разрыв в размерах заработной платы между женщинами и мужчинами, занятыми полную рабочую неделю, достигает 9,1%.

В апреле 2018 года группа женщин-депутатов во главе с лейбористкой Стеллой Кризи объявила о начале кампании по борьбе с гендерной дискриминацией в сфере оплаты труда. В частности, был открыт специальный сайт paymetoo.com. На нем размещен онлайн-опрос, где женщинам предлагают анонимно поделиться мыслями о проблеме сексизма на рабочем месте, а также полезными советами о том, как эффективнее бороться с несправедливой оплатой труда в Великобритании.

В июле 2018 года Национальный фонд Великобритании выступил с инициативой установления памятников 25 выдающимся британским женщинам - политикам и врачам, общественным деятелям и спортсменкам. Основной целью проекта, как говорится в заявлении фонда, является привлечение внимания к роли женщин. В настоящее время лишь "шестая часть из 925 общественных памятников" на Британских островах, по данным благотворительной организации, рассказывает о женщинах. Один из них на Уайтхолле посвящен участницам Второй мировой войны.