Власти Чечни заявили, что спикер парламента республики не объявлял кровной мести блогеру

ГРОЗНЫЙ, 12 марта. /ТАСС/. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов не объявлял кровной мести блогеру Тумсо Абдурахманову, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы республики Альви Каримов.

Заявление блогера, утверждавшего, что председатель парламента Чечни объявил его своим врагом, во вторник распространила британская вещательная корпорация Би-би-си. Блогер при этом утверждал, что парламентарий убивать его не собирается.

"Председатель парламента Чеченской Республики не объявлял кровной мести [блогеру] Тумсо Абдурахманову. Он сказал, что призовет к ответу за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В данном случае переводчик умышленно исказил слова Магомеда Даудова, сказанные на чеченском языке", - заявил Каримов.

Директор Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев, к которому корреспондент ТАСС обратился с просьбой перевести с чеченского языка слова спикера парламента, дословно сказал следующее: "За клеветнические выступления в адрес первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова мы потребуем ответа". Как отметил Дудаев, под словом "мы" спикер парламента имел в виду соратников, команду лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о заявлении Даудова. "Мне не известно об этом заявлении. Я его не видел сам, поэтому не возьмусь его комментировать", - сказал Песков.

При этом он добавил, что традиция "кровной мести" не укладывается в правовое поле РФ. "В целом, вы знаете, что в правовом поле такого понятия как традиция кровной мести нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Все-таки мы живем в правовом государстве", - подчеркнул пресс- секретарь президента.