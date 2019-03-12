Глава ГИБДД: экзамен-"площадку" для будущих водителей никогда не отменят

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Экзамен-"площадку" для получения водительского удостоверения никто никогда не отменит. Об этом заявил журналистам начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, отвечая на вопрос ТАСС.

"Никто не отменял и никогда не отменит [этот экзамен], - отметил он. - Пока человек не научится на площадке ездить, его никто не пустит на дороги общего пользования".

По словам Черникова, у ГИБДД и Минэкономразвития нет принципиальных разногласий или конфликта по поводу инициативы объединения экзаменов "на площадке" и "в городе" для будущих водителей. "Идет конструктивное общение, - подчеркнул он. - С Минэком не было абсолютно никаких [принципиальных разногласий]". "Никакого конфликта с Минэком нет по этому вопросу", - заверил глава ГИБДД.

По его словам, объединение двух экзаменов в один позволяет кандидатам в водители чувствовать себя комфортнее. "Наверное, комфортнее один раз сесть, показать свои практические навыки, в том числе и в городе, чем два раза сдавать экзамен", - подчеркнул он. Черников не стал делать прогноз о том, когда завершится реформа, связанная с объединением экзаменов.

Глава ГИБДД добавил, что автошколы, не имеющие собственной площадки, уже не будут получать лицензии.

Ранее ТАСС сообщили в Госавтоинспекции, что ГИБДД России и Минэкономразвития договорились об уточнении отдельных положений проекта поправок в правила приема экзаменов на получение водительского удостоверения, которые предусматривают объединение "площадки" и "города".