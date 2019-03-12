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ГИБДД может заняться надзором за обучением в автошколах

Ведомство ведет переговоры с Минпросвещения

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. ГИБДД может получить полномочия по надзору за обучением в автошколах. Об этом заявил журналистам начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы с Минпросвещения сейчас общаемся, чтобы наделить Госавтоинспекцию полномочиями по надзору за обучающим процессом [а автошколах]", - подчеркнул он. По словам Черникова, сейчас этим занимается Рособрнадзор, однако "мы понимаем, что у них сил просто не хватает охватить все автошколы".

Он добавил, что значительные позитивны изменения происходят в сфере контроля за техническим осмотром автомобилей. При этом Черников обратил внимание, что в прошлом году около тысячи человек погибли из-за технически неисправных транспортных средств.

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