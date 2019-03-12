Рауфу Арашукову назначат пособие в размере прожиточного минимума

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы постановил, что временно отстраненному от должности сенатора Рауфу Арашукову будет назначено государственное пособие в размере прожиточного минимума. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Совета Федерации.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"В Совет Федерации поступила копия судебного постановления Басманного районного суда города Москвы о временном отстранении обвиняемого Р. Р. Арашукова от должности члена Совета Федерации с назначением с 12 марта 2019 года ежемесячного государственного пособия в размере прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

Ранее источник в Совете Федерации сообщил ТАСС, что Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Арашукова от должности сенатора. Позднее Басманный суд подтвердил ТАСС эту информацию. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что решение об отстранении от должности принято судом по ходатайству Главного следственного управления СК РФ на срок расследования уголовного дела.

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента.

Арашукову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году в Черкесске заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, он арестован.