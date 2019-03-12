Число несовершеннолетних преступников в России снизилось на четверть

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось в России за последние годы почти на четверть, но при этом подростков 14-15 лет, преступивших закон, стало больше. Об этом сообщила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая с докладом на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.

"В своем выступлении детский омбудсмен отметила, что в последние годы численность выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления, снизилась на 24,5%, но выросло число преступлений, совершенных организованной группой, на 34,4%, увеличилась доля несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте 14-15 лет", - говорится на сайте уполномоченного.

По мнению Кузнецовой, необходимо совершенствовать методы профилактики преступлений несовершеннолетних и их реабилитации. Одним из таких механизмов является наставничество, считает она. Кузнецова отметила, что наставничество не регламентировано на федеральном уровне, и предложила проработать вопрос законодательного закрепления института наставничества.

"Необходимо соблюсти золотую середину. С одной стороны, нельзя забюрократизировать процесс, а с другой - нельзя отдавать на откуп регионам, общественным организациям, частным лицам", - сказала Кузнецова, слова которой приводятся в релизе.

Детский омбудсмен добавила, что президент России Владимир Путин "подчеркнул значимость наставничества, издав в 2018 году указ об учреждении знака отличия "За наставничество".