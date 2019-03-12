Мэр Перми получил представление от прокуратуры за некачественное содержание улиц города

ПЕРМЬ, 12 марта. /ТАСС/. Мэр Перми Дмитрий Самойлов получил представление от прокуратуры за некачественное содержание улиц во время гололеда, надзорный орган провел проверку по факту обращений граждан. Об этом во вторник сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

"Основанием для проверки послужили множественные обращения граждан, а также факты травматизма. По итогам проверки прокурором главе города Перми внесено представление, в котором потребовано принять строгие меры ответственности к лицам, допустившим бездействие", - сказано в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал о том, что за последние несколько дней специалисты Пермской станции скорой медицинской помощи зафиксировали более ста случаев травмирования людей на скользких тротуарах города. Не во всех районах города подрядчики справились с уборкой снега и льда, некоторые допустили нарушение технологического цикла.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Перми, подрядчики и заказчики работали в полную силу, были приняты все меры для того, чтобы очистить проезжую часть, сейчас идет работа на тротуарах, необходимо организовать на них круглосуточное дежурство для своевременной подсыпки противогололедными реагентами.

"Не исключаю, что возможно привлечение дополнительных трудовых резервов. В настоящее время сотрудники управлений по благоустройству, городской административно-технической инспекции распределены по районам и контролируют состояние тротуаров, заездов во дворы, заставляя всех производить тотальную подсыпку, где есть гололед", - прокомментировал ситуацию Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации города Перми.