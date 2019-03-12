В Мосгордуме наградили школьника, спасшего жизнь пассажира самолета

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник вручил старшекласснику столичной школы № 1573 Богдану Рудику благодарность за гражданское мужество и проявленную отвагу при спасении жизни человека - мальчик оказал первую помощь пассажиру самолета, летевшего из Сочи в Москву. Об этом передал корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что ученик медицинского класса Богдан Рудик вместе со своей семьей возвращался после каникул из Сочи в Москву. Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Врачей в самолете не оказалось. Рудик оказал экстренную медпомощь пассажиру, который к тому времени уже потерял сознание, он вместе с бортпроводниками поддерживал дыхание мужчины с помощью дыхательного реанимационного мешка, а также следил за давлением. В результате состояние пострадавшего удалось стабилизировать. В связи с инцидентом самолет совершил экстренную посадку в Воронеже, где мужчину передали медикам.

"Я хотел бы от лица Московской городской думы сегодня наградить и поздравить Богдана с этим героическим поступком. Это благодарственное письмо. <...> Богдан - яркий пример тому, что подвиг можно совершить всегда и везде", - сказал Шапошников.

Помимо благодарственного письма юноше вручили памятные часы и картину с изображением Мосгордумы. Также благодарственное письмо получила педагог практической медицины школы № 1573 Елена Лысько. "Огромное вам спасибо за подготовку таких молодых героев города Москвы", - сказал ей председатель Мосгордумы.

"Отчасти, тому, что я сделал на борту самолета, я научился и сам в интернете, так был интерес к медицине, но по большей части, эти знания я получил в медклассе в своей школе, за что благодарен учителям", - сказал Рудик. Он отметил, что пока еще не определился, куда хочет поступать после школы, и выбирает из двух наиболее интересных для него сфер: химии и медицины.

Юноша был приглашен в столичный парламент вместе с одноклассниками - для ребят по Московскому парламентскому центру провели экскурсию, также им показали фильм о деятельности городской думы.