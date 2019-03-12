Туристов обязали за 10 дней уведомлять спасателей о своих маршрутах в горах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев утвердил порядок информирования спасательных подразделений о сложных туристических маршрутах. Как сообщает во вторник пресс-служба министерства, соответствующий приказ, подписанный министром, вступил в силу 9 марта.

"Согласно документу, туристы должны зарегистрировать свой маршрут не позднее 10 дней до начала путешествия. Нововведение касается организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере активного туризма, туристов и групп, самостоятельно путешествующих по стране, в том числе с детьми", - говорится в сообщении МЧС. Информировать спасателей необходимо о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.

В МЧС отметили, что процедура регистрации максимально упрощена. Проинформировать спасателей о своем маршруте путешественники могут на официальном сайте территориального органа МЧС через специальную форму или по электронной почте регионального филиала спасателей. Сведения о планируемом походе можно подать через почту или лично, обратившись в МЧС, обязательно указав адрес, контактный телефон турфирмы, фамилию и имя представителя, а также список путешественников и информацию о маршруте. Она должна включать в себя планируемое время выхода и возвращения, данные близкого родственника или друзей туристов.

"Предварительная регистрация туристических групп поможет существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей. Кроме того, в ходе регистрации спасатели могут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснить правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы", - пояснил глава МЧС Евгений Зиничев, которого цитирует пресс-служба.