На аукционе в Британии продали корпус ракеты разработки бюро Семена Лавочкина

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Корпус экспериментальной ракеты В-751, разработанной в середине 1950-х годов конструкторским бюро Семена Лавочкина (ОКБ-301, ныне - российское Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина), продали во вторник на аукционе в Великобритании за £11 тыс. ($14,5 тыс.). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила Силки Лохман, отвечающая за связи с общественностью организовавшего торги аукционного дома Summers Place Auctions.

Пустой корпус из титана, стали и алюминия длиной 10,9 метра происходит из коллекции профессора Александра Рудакова, который, по информации аукционного дома, был одним из разработчиков ракеты В-751, получившей название "летающая лаборатория". Двухступенчатая ракета с твердотопливным стартовым ускорителем и прямоточным воздушно-реактивным двигателем использовалась для исследования процессов работы прямоточного двигателя в составе зенитной управляемой ракеты. Изготовленная в 1960 году ракета могла подниматься на высоту 20 км, а дальность ее полета составляла 35 км.

"Лот был приобретен по телефону частным коллекционером", - сказала Лохман, не назвав имени покупателя. По словам собеседницы агентства, в торгах участвовало еще несколько человек. "Так что можно определенно сказать, что интерес к лоту был", - добавила Лохман.

Итоговая цена, заплаченная за корпус ракеты, оказалась в рамках его предварительной оценочной стоимости, составлявшей от 8,5 тыс. до £11,5 тыс. ($11-15 тыс.).

Ранее один из директоров аукционного дома Руперт ван дер Верфф в разговоре с корреспондентом ТАСС пояснил, что подобные артефакты вызывают интерес прежде всего как свидетельства гонки вооружений между США и Советским Союзом в период 1940-1980-х годов. "Это предмет эпохи холодной войны. СССР очень сильно опережал США в сфере ракетных разработок, а американцы были впереди в самолетостроении, и это обеспечивало баланс в их противостоянии", - сказал ван дер Верфф.

Summers Place Auctions уже выставлял на продажу лоты из коллекции Рудакова. Самым ценным из них стал корпус гиперзвуковой летающей лаборатории "Холод". Он был продан в июне 2015 года за £35 тыс. ($55 тыс. по курсу на тот момент без учета премии аукционного дома).

В среду торги продолжатся. В частности, коллекционерам будет предложен двигатель второй ступени ракеты В-751, разработанный под руководством инженера Алексея Исаева. Оценочная стоимость лота - £2,5-4 тыс. ($3-5 тыс.).