В Думу внесли законопроект о проверке знания охотничьего минимума при выдаче охотбилета

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Группа депутатов во вторник внесла в Госдуму законопроект о проведении обязательного тестирования на знание охотничьего минимума при получении охотничьего билета. Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Среди авторов - первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев и член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максим Щаблыкин (фракция "Единая Россия"). Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, сейчас "для получения охотничьего билета достаточно под роспись ознакомиться с требованиями охотминимума". "На практике не проходит проверка его фактических знаний, что превращает процедуру в формальную роспись в журнале", - добавляют депутаты.

В то же время "получение документа, позволяющего заниматься охотой с применением огнестрельного оружия, которое по своему предназначению представляет достаточно серьезную опасность, без изучения требований безопасности, правил охоты, основ биологии животных является недопустимым". В связи с этим предлагается установить, что заявитель обязан пройти проверку знаний охотничьего минимума.

Планируется, что порядок тестирования будет установлен правительством.