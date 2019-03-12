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В Росгвардии заявили, что провоцировавший сотрудников мужчина должен извиниться перед ними

Ранее в интернете появилось видео, на котором молодой человек, проходя рядом с сотрудниками Росгвардии в столичной подземке, роняет игрушечный пистолет

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Мужчина, пытавшийся спровоцировать сотрудников Росгвардии в столичном метро и снимавший происходящее на видео, должен перед ними извиниться. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее в интернете появилось видео, где видно, как молодой человек, проходя рядом с сотрудниками Росгвардии, роняет игрушечный пистолет, затем поднимает его и проходит мимо.

"Инцидент произошел 2 марта на одной из станций столичного метрополитена, где в это время проходила плановая смена сотрудников под руководством капитана. Молодой человек выронил предмет, похожий на пистолет, сотрудники ведомства поняли, что он не настоящий и не стали его останавливать. Мужчина проследовал дальше, но был остановлен капитаном, который проверил у него и его спутника документы и попросил удалить видео", - сказал Грибакин.

"Как объяснил мужчина, он купил для ребенка пистолет, но якобы случайно выронил. Мы обращаемся к любителям пошутить и проверить бдительность сотрудников - такие шутки неуместны и чреваты последствиями, в том числе юридического плана. Мы считаем, что мужчина должен извиниться за свой поступок перед сотрудниками ведомства и своими подписчиками", - сказал Грибакин. По его данным, мужчина является пранкером, он обещал сотрудникам Росгвардии удалить видео, но не сделал этого.

В интернете появился еще один видеоролик, на котором видно, как маленький ребенок в Москве ходит около сотрудников полиции со спиртным напитком и пытается их спровоцировать. Официальным комментарием пресс-службы столичного главка МВД ТАСС пока не располагает.

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