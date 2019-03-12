Министр просвещения РФ предложила отказаться от конкурсной системы в школьном питании

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева во вторник на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложила отказаться от проведения конкурса при определении поставщика детского питания в школы. По ее мнению, снижение стоимости обеда может сказаться на его качестве.

"Может, как раз это - то самое направление деятельности, где может быть единый заказчик, потому что вообще в школьном образовании, если падает на 30% на конкурсных заявках та самая столовая (стоимость обеда - прим. ТАСС), которая готовит еду, то <...> о чем можно говорить. Мы же знаем прекрасно, сколько стоит школьный обед. Если он упал на 30%, то чем мы будем кормить детей? Может быть, стоит говорить о том, что есть ряд направлений школьной деятельности, которые не предполагают ФЗ-44", - считает Васильева.

Согласно федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" № 44-ФЗ, при открытом конкурсе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации, и к участникам закупки предъявляются единые требования. Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.