Яндекс открыл проект "Яндекс.Спорт"

Компания "Яндекс" запускает новый сервис "Яндекс.Спорт". Об этом представители компании сообщили в рамках презентации проекта.

Страница "Яндекс.Спорт" будет состоять из главных спортивных новостных сюжетов (топ-5); матч-центра, где можно будет увидеть расписание матчей и счет; рекомендательной ленты новостей для читателей.

Кроме того, сервис будет включать блок статей и интервью на спортивные темы.

Менеджеры "Яндекса" заявили, что в проекте ставка будет сделана также на видео в сюжетах и страницу "Коллекции", где будут собраны фотоматериалы спортивных событий.