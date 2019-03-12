Китайские инвесторы рассматривают возможность инвестирования в медкластер в Кавминводах

ТАСС, 12 марта. Инвесторы из Китая заинтересованы в участии в проекте создания инновационного медицинского кластера на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды (Карачаево-Черкесия). Об этом сообщила пресс-служба компании "Корпорация развития Северного Кавказа".

"Азиатский бизнес рассматривает возможность инвестирования в проект медицинского кластера на Северном Кавказе. Первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов провел встречу с представителями китайских инвесторов. В мероприятии, которое прошло в постпредстве Чеченской Республики в Москве, приняли участие руководители институтов развития АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и региональных органов исполнительной власти, отвечающих за развитие туризма", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проект создания инновационного медицинского кластера внесен в паспорт государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2025 года. Проект включает университетскую клинику, медицинский университет и научно-исследовательский центр. Концепция предполагает также строительство трех медицинских клиник, технопарка и объектов социальной инфраструктуры, а также семи центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах СКФО.

"Нам очень интересен опыт коллег - китайская медицина известна по всему миру. Однако проект медицинского кластера может быть реализован только с участием местных специалистов и под полным контролем российской стороны. Это наши условия, и я надеюсь на готовность азиатского бизнеса их принять", - приводятся в сообщении слова Байсултанова.

На встрече обсуждались возможности развития проекта медкластера на условиях государственно-частного партнерства и создание совместной управляющей компании.

"Наша совместная задача - построить объект, который не только объективно нужен округу и стране, но и будет выгоден, эффективен. На данном этапе важно от обсуждений переходить к конкретике - выработать дорожную карту, где будет и график инвестирования, и этапы строительства", - цитирует Байсултанова пресс-служба.