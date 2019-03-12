В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Порядка 50 человек столкнулись с обвинениями в участии в крупной коррупционной схеме, призванной за взятки обеспечить поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты. Среди арестованных оказались актрисы Фелисити Хаффман (сериал "Отчаянные домохозяйки", Desperate Housewives, 2004-2012) и Лори Лафлин (сериал "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение", 9021, 2008-2013), сообщил во вторник прокурор штата Массачусетс Эндрю Леллинг на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

В число арестованных попали 33 родителя, один инспектор вуза, курировавший вступительные экзамены, девять тренеров по различным видам спорта, успехи в которых учитываются при зачислении в престижный университет. "Данное дело демонстрирует широкую коррупцию при поступлении в элитные колледжи путем мошенничества в сочетании со злоупотреблением богатством. На каждого студента, зачисленного [в вуз] с помощью обмана, приходился один подлинно талантливый молодой человек, который поступить [в вуз] не смог", - подчеркнул прокурор.

Обвинительное заключение охватывает 2011-2019 годы. По данным прокуратуры, базирующаяся в Калифорнии консалтинговая компания Edge College & Career Network во главе с Уильямом Риком Сингером за это время получила от родителей $25 млн за помощь при поступлении их детей в престижные университеты и колледжи. Сингеру инкриминируется то, что он давал тренерам вузов взятки за создание льготного режима поступления для ряда молодых людей, не отличавшихся успехами в спортивной подготовке. Тренеры с помощью фотомонтажа и подлога приписывали юношам и девушкам такие успехи.

Вскрытая прокуратурой преступная схема также предусматривала привлечение опытных педагогов к сдаче вступительных экзаменов вместо поступающих или к исправлению допущенных ими экзаменационных ошибок. В частности, Хаффман со своим мужем обеспечили поступление своей дочери в вуз за взятку в размере $15 тыс., которые в налоговой декларации были проведены как пожертвование на благотворительность. Прокуратура называет преступную схему одной из крупнейших в истории США.