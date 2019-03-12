Аль Бано ждет извинений от Украины за внесение его в черный список

РИМ, 12 марта. /ТАСС/. Итальянский певец Аль Бано ждет извинений от Украины, внесшей его в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны.

"Когда мне сообщили, я подумал, что это шутка. Я никогда не произнес и полслова против Украины. Я считаю себя человеком мира и не понимаю, как могу представлять угрозу национальной безопасности какой-либо страны. Я жду извинений", - сказал Аль Бано во вторник в эфире радиостанции Radio 2 государственной телерадиокорпорации Rai.

Он добавил, что данное решение украинских властей его не беспокоит, но он хотел бы понять, что за ним стоит. При этом он повторил, что считает президента РФ Владимира Путина "большим политиком, который вывел свою страну из бедности". Аль Бано также вспомнил, что впервые познакомился с Путиным в 1986 году в Ленинграде ("как тогда назывался этот город"), куда певец приехал со своей партнершей по сцене и тогда еще супругой Роминой Пауэр с концертами.

Потом певец встречался с российским лидером еще дважды, последний раз - в прошлом году. Однако, по его признанию, это были мимолетные встречи, которые никак нельзя назвать "дружбой". "Говорят, что все связано с моим отношением к Путину. Но я имею право на собственное мнение", - сказал Аль Бано. "Я бы хотел понять причину, я пел и для их [украинского] президента", - вспомнил музыкант, пользующийся популярностью не только в России, но и на всем пространстве бывшего Советского Союза.

Ранее в комментарии ТАСС Аль Бано назвал решение украинских властей "абсурдом". "Но больше всего меня поражает, что такие списки составляет министерство культуры", - прокомментировал артист.

В понедельник министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности внесло Аль Бано в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности. В черном списке Украины уже числятся 147 деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну. В основном, это российские деятели искусств, такие как Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, скульптор Зураб Церетели. Из итальянцев в него ранее попал актер и режиссер Микеле Плачидо, прославившийся ролью комиссара Катани в сериале "Спрут".