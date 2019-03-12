Грузовикам с углем в Кузбассе планируют ограничить въезд в населенные пункты

КЕМЕРОВО, 12 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области планируют запретить перевозки угля автотранспортом через населенные пункты для улучшения экологической обстановки, сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

"Мы ведем ... большую работу под лозунгом "Чистый Кузбасс - чистый уголь", мы уходим от перевозок угля по дорогам общего пользования", - цитирует пресс-служба губернатора региона Сергея Цивилева.

Угольную отрасль Цивилев назвал приоритетом в развитии экономики, но вести добычу с нарушением норм и экологических стандартов недопустимо, подчеркнул он, а перевозки угля автотранспортом через населенные пункты улучшению экологической ситуации не способствуют. По мнению губернатора, грузовики с углем должны заезжать на территории муниципалитетов только для доставки ресурса населению или транспортировки его к котельным, во всех остальных случаях транспорту с углем следует двигаться в объезд городов и районов.

Цивилев добавил, что по договоренности с компанией "Российские железные дороги" (РЖД) будут ликвидированы железнодорожные тупики в черте городов области, чтобы ограничить погрузку угля в населенных пунктах. "Мы договорились с РЖД: на все тупики, которые находятся в черте города, будут отправлены предписания о расторжении ... договоров о поставках железнодорожных вагонов на них", - сказал он.