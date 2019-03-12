Противоаварийные работы в здании ИТМО займут около двух месяцев

Ранее городской комитет по госконтролю и охране памятников истории и культуры обратился в суд с просьбой обязать Университет ИТМО в срок до 11 октября 2021 года восстановить корпус, в котором в феврале произошло обрушение. Он является объектом культурного наследия регионального значения "Здание коммерческого училища".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Противоаварийные работы и консервация здания Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, в котором произошло обрушение, займут полтора-два месяца, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сроки выполнения противоаварийных работ и работ по консервации здания - ориентировочно полтора-два месяца. Сроки разработки проектной документации, которая позволит понять порядок затрат на восстановление здания (с учетом обследования), - пять-шесть месяцев. Источник финансирования определяется", - уточнили в пресс-службе.

В вузе отметили, что проводится запрос коммерческих предложений и консультации со специалистами. "Стоимость проектных работ и работ по консервации части здания, а также стоимость восстановления пока неизвестны. Для этого необходим полноценный проект, сделанный по итогам комплексного обследования всего здания", - пояснили в пресс-службе.

Обрушение кровли и перекрытий с пятого по второй этажи в корпусе Университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре Санкт-Петербурга, произошло 16 февраля, когда в здании шли занятия. Были эвакуированы более 80 человек, никто не пострадал.