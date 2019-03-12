Мэрия Назрани будет добиваться аннулирования разрешения на работу рынка "Новый"

МАГАС, 12 марта. /ТАСС/. Администрация ингушской Назрани планирует добиться через суд аннулирования разрешения на право организации рынка "Новый", закрывавшегося ранее из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэрии города.

Ранее управление Роспотребнадзора по Ингушетии выявило ряд нарушений санитарных норм в работе рынка "Новый". Материалы ведомство направило в Магасский районный суд, который приостановил деятельность рынка на 20 дней до 11 марта. Однако надзорный орган с таким решением не согласился и подал жалобу в Верховный суд Ингушетии с просьбой закрыть рынок на 90 дней.

"Управление Роспотребнадзора по Ингушетии получило от региональной прокуратуры требование внеплановой проверки, которая была проведена 12 марта 2019 года. Ее результаты будут направлены в Магасский районный суд, прокуратуру республики, а также в администрацию города Назрани для подачи искового заявления об аннулировании разрешения на право организации розничного рынка", - уточнили в мэрии, добавив, что проверка выявила неисполнение предыдущих предписаний.

В суд также будет направлена информация о нарушениях, выявленных налоговой службой и МЧС. "Проверка выявила, что не была оборудована автоматическая пожарная сигнализация в помещениях торговых рядов и в торговых павильонах и контейнерах хранения муки, расположенных вдоль автодороги, не проведена проверка состояния огнезащитной обработки конструкций кровель зданий", - сообщили в МЧС.

Рынок "Новый" был открыт в Назрани в 1999 году. На его территории зарегистрировано более 200 торговых точек. Количество физических лиц, осуществляющих деятельность на территории рынка, составляет свыше 100 человек.