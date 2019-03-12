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Власти Москвы утвердили дополнительный перечень из 86 лекарств для лечения онкозаболеваний

Препараты будут предоставляться бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило дополнительный перечень из 86 лекарственных препаратов, которые будут назначаться при лечении онкологических заболеваний жителям столицы. Документ опубликован во вторник на официальном сайте мэра столицы.

Согласно приложению к документу, устанавливается список из 86 лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, преобладающих в структуре заболеваний по Москве.

"Установить для граждан, имеющих место жительства в Москве, страдающих онкозаболеваниями, преобладающими в структуре заболеваемости в Москве, гарантии дополнительного лекарственного обеспечения, которое предусматривает для лечения онкозаболевания обеспечение лекарственными препаратами сверх перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения и лекарственными препаратами, включенными в указанный перечень, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим постановлением", - говорится в документе.

Лекарства будут предоставляться бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования для всех возрастных категорий. Постановление вступает в силу с 31 марта 2019 года.

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