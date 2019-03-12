Депутат Саблин: решение социальных проблем должно быть приоритетом для властей Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Севастополя при выборе приоритетов должно учитывать проблемы в сфере земельных отношений, ценообразования, здравоохранения и детского спорта. Такое мнение высказал во вторник журналистам секретарь городского отделения партии "Единая Россия", депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Во вторник губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в "нулевом" чтении представил на площадке регионального отделения "Единой России" свой отчет о работе регионального правительства в 2018 году, на мероприятии собрались депутаты законодательного собрания и представители общественности. Доклад главы города и обсуждение отчета длились около двух с половиной часов.

"Понятно, что решить все за один день невозможно, но понимание, в каком направлении двигаться - это очень важно <...> Если мы говорим о недостатках, то это значит, что мы их видим и видим пути их решения. Мы видим главные проблемы, которые существуют сегодня: в здравоохранении, высокие цены, вопрос оформления земельных прав", - рассказал Саблин журналистам после обсуждения доклада губернатора.

По его словам, проблемными для города также являются пенсионное обеспечение и вопросы по развитию детского спорта, системы здравоохранения. При этом, отметил депутат, "в Севастополе многое изменилось в лучшую сторону". Саблин посоветовал уделить больше внимания проблемам города в отчете о работе за год, так как там "должно быть не только хорошее, но и недостатки".

"Нам важно было увидеть приоритеты работы на 2019 год. Отчет будет сделан в законодательном собрании в ближайшее время, будет дана оценка работы правительства", - добавил в свою очередь Овсянников, отметив, что текст отчета уже представлен в законодательное собрание, но время рассмотрения отчета депутатами пока не назначено.

Ранее сообщалось, что провести "нулевое" чтение губернаторского отчета на нейтральной площадке в региональном отделении "Единой России" предложил секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Это было вызвано тем, что в Севастополе есть сложности взаимодействия между правительством и депутатским корпусом. В частности, бюджет города на 2018-2020 годы и 2019-2021 годы не получалось принять с первой попытки из-за того, что правительство и заксобрание не могли разрешить спорные моменты. Из-за конфликта представители правительства Севастополя не представили в 2018 году перед заксобранием несколько отчетов, которые обязаны были сделать по закону.