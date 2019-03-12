Финал второго конкурса управленцев "Лидеры России" стартует в Сочи

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Финальный этап второго конкурса "Лидеры России" начинается в сочинском Парке науки и искусств "Сириус". Как сообщили ТАСС организаторы конкурса, за победу поборются 300 участников.

"На финальный этап приехало 300 лучших управленцев страны, которые с успехом прошли заочный этап, а также очные полуфиналы. Особенностью финала этого года станет расширение социальных проектов, в которых будут участвовать финалисты, в частности, конкурсанты проведут ряд мероприятий в школах, где расскажут ученикам о качествах настоящего лидера", - сказал ТАСС руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"Социальная ответственность как качество лидера стала одним из важных элементов конкурса этого года. Одно из заданий, которое необходимо было выполнить финалистам, называлось "Сердце лидера". В рамках него конкурсанты запустили свои социальные проекты. С этим заданием справились все финалисты", - добавил он.

Свыше 220 тысяч участников

Второй конкурс стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

Предварительные испытания прошли около 91 тыс. человек, которые смогли перейти к заочному этапу. На этой стадии конкурсанты прошли серию тестирований, в которых проверялся их управленческий потенциал, интеллектуальные способности, а также общие знания истории и географии России. С этого года участники также проходили испытания по русскому языку.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.

Социальные инициативы

Особенностью второго конкурса стало задание "Сердце лидера". Чтобы пройти в финал, участники должны были запустить какой-либо социальный проект. Как уточнили организаторы, было реализовано несколько сотен различных социальных инициатив. Ранее также сообщалось, что участники, которые запустили проекты, но не вышли в финал, получат специальные призы.

Как сообщил Комиссаров, более трети социальных проектов конкурсантов связаны с образованием. Также популярностью пользовались инициативы, направленные на помощь разным социальным группам, а также в сфере здоровья и спорта. В частности, участники вместе с представителями вузов и предприятий организовали для воспитанников детских домов цикл лекций по экологическому воспитанию и профориентации.

Искусственный интеллект вместо жюри

Организаторы конкурса этого года приступили к тестированию технологий искусственного интеллекта для оценки участников. По словам председателя экспертного совета конкурса Павла Безручко, система получила рабочее название "Эхо".

Она должна оценивать различные качества участников на основе анализа его видеопрезентации. В частности, компьютер будет фиксировать, как конкурсант ведет себя перед камерой, какие слова использует, как выстраивает выступление и многое другое.

Как отметил Безручко, не исключено, что эта система будет задействована уже в следующем конкурсе.

Финальные испытания

Испытания, которые участникам предстоит пройти в финале, держатся в секрете. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, который также является наставником конкурса, отметил, что "большая часть заданий в полуфинале и весь финал построен на заданиях, которые предоставили 20 компаний - партнеров проекта. Он отметил, что все задачи, которые будут решать финалисты, основаны на реальных ситуациях.

Финал продлится до 17 марта. Программа испытаний разделена на тематические дни. В частности, первый день посвящен социальным инициативам лидеров. Во все дни конкурса предусмотрены различные мероприятия, лекции, мастер-классы и дискуссии.

В последний день конкурса, помимо подведения итогов, предусмотрены спортивные мероприятия. В них, как ожидается, задействуют участников других проектов, являющихся частью платформы "Россия - страна возможностей".

Наставник и миллион на образование

По условиям конкурса, финалисты получат грант в размере 1 млн рублей, который смогут потратить на образование. Кроме того, в течение года победители смогут заниматься с наставником из числа руководителей федеральных органов власти, крупных корпораций, а также губернаторов.

Наставниками в этом году стали, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, руководитель Администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, глава

Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Антон Силуанов. В общей сложности число наставников увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза и составило 93 человек.

Победители также смогут присоединиться к клубу "Эльбрус". О его создании было объявлено в сентябре 2018 года, когда победители первого конкурса "Лидеры России" поднялись на гору Эльбрус и заложили на вершине капсулу с посланием будущим финалистам. Одной из задач клуба является развитие различных социальных проектов.

Первый конкурс

Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Финальный этап прошел 7-11 февраля 2018 года на площадке "Сириуса". По итогам конкурса 300 финалистов получили образовательные гранты в размере до 1 млн рублей. В программу наставничества вошли 140 участников: 103 победителя и 37 финалистов.

Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана указом главы государства в мае 2018 года для развития одноименной платформы.