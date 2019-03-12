Прах Владимира Этуша захоронят на Новодевичьем кладбище Москвы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прах народного артиста СССР Владимира Этуша, который умер 9 марта на 97-м году жизни, будет захоронен в среду в семейной могиле на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом ТАСС сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Как ранее передавал ТАСС, прощание с Этушем состоялось 12 марта в Театре Вахтангова, где более 70 лет прослужил замечательный актер. Проститься с мастером пришли многие его коллеги, деятели искусства и культуры и простые зрители. Церемония продолжалась несколько часов, а в финале на сцене, где был установлен гроб с телом усопшего, собралась вся вахтанговская труппа и вместе с людьми, находившимися в зале, устроила Этушу овацию. Под аплодисменты гроб пронесли через партер на Арбат, где также звучали прощальные аплодисменты.

Потом траурный кортеж отправился на Троекуровское кладбище, где Этуш был кремирован. Ритуал прошел в закрытом режиме, присутствовали только родные и близкие покойного: вдова, дочь, внук и коллеги Этуша по театру.

"Сегодня траурная церемония завершится, - сказал Крок. - Урна с прахом Владимира Абрамовича Этуша будет захоронена в семейной могиле на Новодевичьем кладбище".

Упокоиться в семейной могиле - такова была последняя воля Этуша, подчеркнул директор Вахтанговского театра. Он уточнил, что могила находится в старой части кладбища, по соседству расположена могила актеров Державиных, рядом похоронен великий писатель Николай Васильевич Гоголь.