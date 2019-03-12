Кадыров: самую большую мечеть в Европе откроют в мае в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. Мечеть вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, откроют в городе Шали в мае 2019 года. Об этом на своей странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В городе Шали я посетил строительную площадку самой большой мечети в Европе. Она рассчитана на 20 тыс. человек. Мечеть станет настоящей жемчужиной России и мира. Могу с уверенностью сказать, что она будет объектом повышенного внимания туристов, приезжающих в Чечню", - написал Кадыров, добавив, что в городе также строится седьмая в регионе школа хафизов, рассчитанная на 100 человек.

Мечеть строят на территории более пяти гектаров неподалеку от комплекса высотных зданий "Шали-Сити". По сторонам мечети встанут четыре минарета высотой 63 м каждый, а высота купола мечети составит 43 м. Территория святыни будет украшена 12 фонтанами. Строительство началось в декабре 2012 года.

По стилю и оформлению мечеть не будет иметь аналогов в мире. Внутренняя и внешняя ее стороны будут отделаны греческим белым мрамором. По просьбе жителей мечеть будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова. По данным регионального муфтията, в Чечне функционирует более 1100 мечетей.