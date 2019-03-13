Член правительства Новой Зеландии вновь выступила в ООН с грудным ребенком на руках

ООН, 13 марта. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Министр по делам женщин Новой Зеландии Джулия Джентер во вторник выступила на Всемирной конференции ООН по положению женщин с грудным ребенком на руках, передает корреспондент ТАСС. В своем выступлении Джентер пояснила, что родила сына всего полгода назад и не может надолго его оставлять.

Она также рассказала об опыте Новой Зеландии в устранении гендерного неравенства и вовлечении женщин в политическую жизнь страны. По словам министра, зачастую "вклад женщин в развитие и благополучие общества недооценивается", в то время как "большее вовлечение женщин в органы власти идет рука об руку с экономическим процветанием и социальной справедливостью".

"Мы также стараемся обеспечить такой доход родителей-одиночек, которыми чаще становятся матери, чтобы они не растили своего ребенка в бедности. Мы также работаем над тем, чтобы искоренить домашнее насилие, улучшая нашу правовую систему", - отметила Джентер.

"Рекомендуем такой подход и другим странам", - заключила министр, вызвав бурные аплодисменты.

При этом во время выступления Джентер ее сын пытался сначала жевать одну из страниц речи своей матери, а затем и ее бейдж.

Это уже второй подобный случай за последние месяцы - в сентябре прошлого года с трехмесячной дочерью на министерской встрече Генеральной ассамбли ООН выступала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Тогда ребенку выдали официальный бейдж делегата, где в графе "должность" значилось "первый ребенок".

В конференции, проходящей в ООН 12-13 марта, приняли участие многие женщины - лидеры государств и министры, в том числе глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович и верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини.