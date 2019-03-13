Восстановлено нарушенное циклоном авиасообщение между Сахалином и Курилами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Пассажиры задержанного на сутки из-за непогоды рейса Южно-Сахалинск - Южно-Курильск в среду вылетели на Курилы. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта Южно-Сахалинска.

Во вторник в регион пришел мощный циклон, который принес сильный мокрый снег и штормовой, местами ураганный ветер.

"Все пассажиры, следовавшие по направлению Южно-Сахалинск - Южно-Курильск, сегодня до обеда вылетели на Курилы", - сказал собеседник агентства.

Рейс из Южно-Сахалинска в Курильск (остров Итуруп Большой Курильской гряды) запланирован на 18:40 (10:40 мск) 13 марта.

Сейчас на Сахалине и Курилах спокойная облачная погода, местами идет легкий снег, скорость ветра составляет до пяти м/с, средняя температура воздуха - минус два градуса.

