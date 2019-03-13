NYT: губернатор Калифорнии намерен ввести мораторий на смертную казнь

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен объявить в среду мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров в штате. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Как отмечает издание, Ньюсом намерен подписать исполнительный указ, по которому лица, приговоренные к высшей мере наказания, получат отсрочку от приведения приговора в исполнение в штате. Кроме того, будет закрыта камера для смертных казней в калифорнийской тюрьме на мысе Сан-Квентин и отменены нормы, согласно которым приговоренным делают смертельную инъекцию.

По оценке газеты, данный шаг будет иметь по большей части символическое значение, поскольку в Калифорнии не было смертных казней с 2006 года. Смертные приговоры не приводят в исполнение в связи с продолжающимися судебными разбирательствами, в том числе относительно допустимости применения ряда препаратов, которые используют для смертельной инъекции.

Издание отмечает, что в настоящее время в Калифорнии насчитывается 737 человек, которые ранее были приговорены к смертной казни. В заготовленном тексте речи Ньюсома, с которым ознакомились журналисты газеты, губернатор подчеркивает, что США "не могут претендовать на лидерство в мире", пока в стране применяют данный вид наказания.

В последние годы власти многих американских штатов вынуждены экспериментировать с тем, какие препараты применять для смертельного укола. Одной из причин является дефицит используемых для этого ядов. Он вызван, в частности, тем, что европейские производители данных веществ прекратили их поставки в США, так как выступают против смертной казни.

По последним данным неправительственной организации Death Penalty Information Center ("Информационный центр по смертной казни"), в общей сложности смертная казнь разрешена в 30 американских штатах. По состоянию на 1 июля 2018 года приведения ее в исполнение ожидали в США 2738 человек. В период с 1976 года по 12 марта текущего года в США, по подсчетам организации, были казнены 1493 человека. Основным методом является смертельная инъекция.