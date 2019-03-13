Потепление до плюс восьми градусов придет в Москву 17 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Потепление до восьми градусов выше нуля ожидается в Москве в ближайшее воскресенье, 17 марта. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

"В конце этой недели в Москве прогнозируется потепление. Произойдет оно из-за того, что очередной циклон принесет в столицу влажный морской воздух. 16 марта в Москве будет от нуля до плюс пяти градусов. 17 марта будет еще теплее - трех-восьми градусов тепла, возможен небольшой дождь", - сказал он.

При этом вплоть до пятницы в столице прогнозируются ночные заморозки до минус пяти-девяти градусов. Днем 13 марта температура в городе составит от одного до трех градусов мороза, 14 и 15 марта столбики термометров покажут от одного до четырех градусов выше нуля.