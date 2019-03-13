Опрос: почти 60% офисных работников считают медосмотры необходимыми

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Около 59% офисных сотрудников считают медицинские осмотры необходимыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутингового портала SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В конце января Минтруд РФ предложил отменить периодические медосмотры у офисных работников, объяснив это тем, что условия их труда не являются вредными и опасными. Изменения могут вступить в силу уже в августе. Сейчас сотрудники, проводящие за компьютером не менее 50% рабочего времени, имеют право на осмотр неврологом и офтальмологом за счет работодателя раз в два года.

"Более половины респондентов считают, что медосмотры офисным сотрудникам необходимы. Трое из десяти опрошенных поддерживают отмену медосмотров. 11% затруднились с ответом", - говорится в результатах опроса.

Согласно данным портала, в медосмотрах заинтересованы 62% женщин и 57% мужчин. Большинство респондентов, поддержавших медосмотры, старше 45 лет (67%), а меньше всего в них заинтересованы сотрудники моложе 24 лет (49%). Как показали результаты опроса, уровень заинтересованности в медосмотрах зависит также от уровня дохода респондентов: регулярные осмотры подержали 66% сотрудников с доходом более 45 тыс. рублей в месяц и 46% - с доходом менее 25 тыс. рублей в месяц.

Опрос проводился 18-19 февраля 2019 года среди офисных сотрудников из 374 населенных пунктов. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек.