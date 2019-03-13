Число субъектов РФ с превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ сократилось почти в 3 раза

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Количество субъектов РФ, где было зафиксировано превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), снизилось на прошлой неделе почти в три раза, до 10 регионов. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В период с 25 февраля по 3 марта превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению было зафиксировано в 27 субъектах.

С 4 марта по 10 марта "по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 10 субъектах Российской Федерации, превышение эпидемического порога по центральному городу без превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ по субъекту Российской Федерации - в 2 городах", отмечает ведомство.

В Роспотребнадзоре уточнили, что чаще всего заболевали дети в возрасте от трех до шести лет и от семи до 14 лет, а также взрослое население. Среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в пяти субъектах РФ, в возрастной группе от трех до шести лет - в семи субъектах, от семи до 14 лет - в восьми, а среди граждан старше 15 лет - в 10 субъектах России. Прививки от гриппа уже сделали 70,8 млн человек.

В ведомстве также предупредили россиян, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Европе выросла по итогам недели с 25 февраля по 3 марта. Широкое распространение вирусов гриппа зафиксировано в 28 странах Европейского региона, региональное - в восьми, локальное - в пяти.