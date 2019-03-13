Концентрация вредных веществ в районе крупного пожара в Краснодаре не превышена

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Эксперты не зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе крупного пожара на складе с полиэтиленовой продукцией в Краснодаре. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар в Майском проезде на площади 1400 кв. м на складе с полиэтиленовой продукцией произошел 12 марта. Сообщение о возгорании поступило в 15:48 мск. В 21:15 мск пожар полностью ликвидировали, пострадавших нет. Последствия происшествия ликвидировали 144 человека и 40 единиц техники.

"По информации от экспертов, превышение предельно допустимой концентрации [вредных веществ] не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.