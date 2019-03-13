В Московском зоопарке родился детеныш редкой львинохвостой макаки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Детеныш краснокнижной львинохвостой макаки (вандеру) родился в московском зоопарке, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы. Этот вид макак занесен в Международную Красную книгу как уязвимый, в природе их численность не превышает нескольких тысяч особей.

Как отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, детеныш питается только материнским молоком, но через пару месяцев начнет пробовать фрукты, овощи, зелень, яйца и творог. Он прячется в шерсти матери, и сотрудникам зоопарка пока не удалось определить его пол. Новорожденного с сородичами можно увидеть в павильоне "Дом обезьян".