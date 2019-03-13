В Московском зоопарке родился детеныш редкой львинохвостой макаки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Детеныш краснокнижной львинохвостой макаки (вандеру) родился в московском зоопарке, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы. Этот вид макак занесен в Международную Красную книгу как уязвимый, в природе их численность не превышает нескольких тысяч особей.
Как отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, детеныш питается только материнским молоком, но через пару месяцев начнет пробовать фрукты, овощи, зелень, яйца и творог. Он прячется в шерсти матери, и сотрудникам зоопарка пока не удалось определить его пол. Новорожденного с сородичами можно увидеть в павильоне "Дом обезьян".
Вандеру покрыты густой темной шерстью, а их морда обрамлена пушистой серебристой гривой, напоминающей львиную, кроме того, на хвосте у макак находится "львиная" кисточка. Рост взрослой вандеру достигает 55 см, длина хвоста - 35 см. Самцы весят до 8 кг, самки - до 5 кг.
Эти обезьяны обитают в тропических вечнозеленых лесах юго-западной Индии, из-за вырубки лесов их популяция ежегодно сокращается. Также существенный урон виду наносит браконьерство.
Московский зоопарк на протяжении 20 лет участвует в европейской программе по сохранению львинохвостых макак в неволе, в рамках которой специалисты формируют пары вандеру и создают оптимальные условия для их размножения. Полученное потомство отправляют в ведущие мировые зоопарки для последующего создания генетически разнообразной популяции. В России львинохвостые макаки содержатся также в Ленинградском и Екатеринбургском зоопарках.